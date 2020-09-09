Академик РАН Валерий Черешнев связывает рост числа заболевших с началом школьных занятий и проведением массовых мероприятий Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Число больных коронавирусом в Свердловской области будет расти после возобновления массовых мероприятий и нарушения санитарных норм. Таким прогнозом во время пресс-конференции поделился научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН, академик РАН Валерий Черешнев.

«Во многих областях [число больных] снижается. Там начинают соблюдаться правила. Но сейчас появляются сообщения в медицинских журналах и прессе, что начинается увеличение [числа зараженных]. Я думаю и Свердловскую область это не минует. Начались школьные занятия и массовые встречи, и если где-то чуть-чуть не соблюдается социальная дистанция или требования на ношение масок, то будет немедленное возрастание», — уточнил он.

По словам эксперта, пока о второй волне COVID-19 никто не говорит. «Пока первая волна не затихла. Каждый день в мире инфицируется 230-250 тысяч человек, и эта цифра устойчиво держится полторы недели», — отметил Черешнев.

В Свердловской области с начала пандемии COVID-19 коронавирусом заболело 26 527 человек. При этом выздоровели 20 539 пациентов.