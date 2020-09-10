Челябинский губернатор Алексей Текслер 11 сентября приехал с инспекцией в Металлургический район. Визит он начал со школы, в которой учился. Там вместе с супругой Ириной Текслер проголосовал на выборах в заксобрание области, передает корреспондент URA.RU.
«Алексей Текслер проголосовал по месту прописки — в Металлургическом районе», — сообщили URA.RU в правительстве области. Губернатор и его супруга приехали без сына Михаила, который учится во втором классе в другой школе.
После голосования глава региона вместе с мэром Челябинска Натальей Котовой отправится проверять благоустройство в Металлургическом районе. Они посетят новые скверы и бульвары.
С 11 по 13 сентября в области идет самое масштабное голосование. Предстоит избрать депутатов заксобрания региона и всех муниципалитетов, кроме Челябинска и Трехгорного.
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