Губернатор Алексей Текслер проголосовал на выборах в заксобрание области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Челябинский губернатор Алексей Текслер 11 сентября приехал с инспекцией в Металлургический район. Визит он начал со школы, в которой учился. Там вместе с супругой Ириной Текслер проголосовал на выборах в заксобрание области, передает корреспондент URA.RU.

«Алексей Текслер проголосовал по месту прописки — в Металлургическом районе», — сообщили URA.RU в правительстве области. Губернатор и его супруга приехали без сына Михаила, который учится во втором классе в другой школе.

После голосования глава региона вместе с мэром Челябинска Натальей Котовой отправится проверять благоустройство в Металлургическом районе. Они посетят новые скверы и бульвары.

С 11 по 13 сентября в области идет самое масштабное голосование. Предстоит избрать депутатов заксобрания региона и всех муниципалитетов, кроме Челябинска и Трехгорного.