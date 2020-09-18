18 сентября 2020

S7 объявила о разработке космической ракеты

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Роскосмос, космос, пуск ракеты, космодром
S7 приступила к созданию ракеты-носителя для космодрома «Морской старт» Фото: Роскосмос

Центр разработок группы компаний S7, которая владеет плавучим космодромом «Морской старт», приступил к созданию легкой ракеты-носителя с возвращаемой ступенью. Об этом сообщается на сайте центра.

«Создаем ракету-носитель легкого класса с возвращаемой первой ступенью, с перспективой использования наработок для промышленного изготовления РН среднего класса, запускаемых с космодрома „Морской старт“», — говорится в сообщении. В пресс-службе S7 РИА «Новости» подтвердили, что в структуре холдинга такой центр существует.

«Морской старт», как напоминает агентство, был создан в 1995 году. В 2016 году его приобрела группа S7, а в 2020 году комплекс был перевезен из США в Россию. После событий на Украине в 2014 году космодром остался без ракеты «Зенит», поскольку ее собирали именно там. В то же время «Роскосмос» приступил к разработке альтернативной ракеты «Феникс».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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