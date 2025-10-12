Ушаков раскрыл, что является ориентиром в переговорах по Украине

Ключевым ориентиром и «путеводной звездой» в диалоге между Россией и США по вопросам урегулирования на Украине остаются договоренности, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Путеводной звездой в работе России и США по вопросам украинского урегулирования являются договоренности Путина и Трампа в Анкоридже», — заявил Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что именно эти ранее достигнутые договоренности рассматриваются сторонами в качестве фундаментальной основы для возможного разрешения конфликта.
Ранее Ушаков подчеркнул, что диалог между Россией и США продолжается. Он отметил, что переговоры идут по тайным каналам связи.
