Средства ПВО уничтожили свыше 70 БПЛА и отразили ракетную атаку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПВО сбили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS
ПВО сбили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и одну управляемую крылатую ракету большой дальности «Нептун». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности „Нептун“ и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили представители Минобороны. О работе российских ПВО пресс-служба ведомства написала в своем telegram-канале.

Кроме того ВС РФ также ударили по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины. Они поддерживали функционирование украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и одну управляемую крылатую ракету большой дальности «Нептун». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Средствами противовоздушной обороны сбиты девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности „Нептун“ и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили представители Минобороны. О работе российских ПВО пресс-служба ведомства написала в своем telegram-канале. Кроме того ВС РФ также ударили по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины. Они поддерживали функционирование украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...