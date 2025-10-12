Средства ПВО уничтожили свыше 70 БПЛА и отразили ракетную атаку

Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и одну управляемую крылатую ракету большой дальности «Нептун». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности „Нептун“ и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили представители Минобороны. О работе российских ПВО пресс-служба ведомства написала в своем telegram-канале.
Кроме того ВС РФ также ударили по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины. Они поддерживали функционирование украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).
