Жители Сургута отказываются переезжать в новостройки из-за их удаленности от центра
Коек для больных коронавирусом не хватает — сургутяне отказываются переезжать в новые дома — в Нижневартовске срывается строительство окружной больницы — прокуратура наказала главу Советского района. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 2 октября — в обзоре URA.RU:
В Югре не хватает коек для больных коронавирусом
- В ХМАО резко сократилось количество специализированных мест для больных коронавирусом. Такие данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Жители Сургута отказываются от переезда в новостройки
- Сургутяне, которые проживают в аварийных домах в микрорайоне Строитель, отказываются от переезда в новостройки из-за удаленности новых домов от центра города.
Больница в Нижневартовске может быть не достроена
- Компания, которая возводит центральную окружную больницу в Нижневартовске на 1100 коек, срывает сроки строительства. Об этом URA.RU рассказала депутат думы ХМАО Наталья Западнова.
Прокуратура наказала чиновника
- Югорская межрайонная прокуратура наказала главу Советского района Игоря Набатова за задержку в предоставлении субсидии фермеру Виталию Пояркину. По мнению Пояркина, ему не удавалось получить помощь из бюджета из-за того, что он является депутатом.
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