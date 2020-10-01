01 октября 2020
30 сентября 2020

Самое актуальное в ХМАО на 2 октября. В регионе дефицит мест для больных коронавирусом, жители Сургута не хотят переезжать в новостройки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, новостройки, недвижимость
Жители Сургута отказываются переезжать в новостройки из-за их удаленности от центра Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Коек для больных коронавирусом не хватает — сургутяне отказываются переезжать в новые дома — в Нижневартовске срывается строительство окружной больницы — прокуратура наказала главу Советского района. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 2 октября — в обзоре URA.RU:

В Югре не хватает коек для больных коронавирусом

Жители Сургута отказываются от переезда в новостройки

Больница в Нижневартовске может быть не достроена

  • Компания, которая возводит центральную окружную больницу в Нижневартовске на 1100 коек, срывает сроки строительства. Об этом URA.RU рассказала депутат думы ХМАО Наталья Западнова.

Прокуратура наказала чиновника

  • Югорская межрайонная прокуратура наказала главу Советского района Игоря Набатова за задержку в предоставлении субсидии фермеру Виталию Пояркину. По мнению Пояркина, ему не удавалось получить помощь из бюджета из-за того, что он является депутатом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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