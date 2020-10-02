Опрос показал отношение граждан Германии к Путину

Немецкое издание Zeit со ссылкой на исследование Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) сообщило о позитивном восприятии образа президента России Владимира Путина среди граждан Германии.
Так, отвечая на вопрос о том, является ли Путин эффективным лидером, 34% опрошенных на востоке страны дали положительный ответ. Издание отмечает, что это связано с положительным восприятием образа СССР и России в данном регионе. Респонденты также оценили отстаивание президентом РФ традиционных ценностей и национальной гордости. В западной части ФРГ, как отмечается, так считают лишь 20%.
При этом автора статьи устраивает, что большинство респондентов дали отрицательный ответ. «Это позволяет выдохнуть, потому что чем более эффективным представляется Путин, тем больше респонденты, как правило, порицают немецкое правительство или всю систему», — говорится в публикации.
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