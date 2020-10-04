Лавров: Россия готова урегулировать конфликт в Карабахе

Сергей Лавров заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе нужно урегулировать как можно быстрее Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова помочь в урегулировании конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Такое заявление он сделал во время телефонного разговора с представителем МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

«Подтверждена готовность содействовать сторонам в возвращении процесса нагорно-карабахского урегулирования в политико-дипломатическое русло», — говорится в заявлении МИД РФ. По словам Лаврова, сопредседатель Минской группы ОБСЕ может поспособствовать перемирию Азербайджана и Армении. Это возможно при наличии заявлений президентов России, США и Франции. Глава МИД РФ также подчеркнул, что перемирие воюющих стран должно произойти как можно скорее, поскольку число жертв среди мирного населения в регионе растет.

Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в сентябре этого года. Мировое сообщество высказывалось о необходимости прекратить огонь в непризнанной республике, однако обстрелы территории продолжаются.