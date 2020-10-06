Лаборатории работают с полной загрузкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 7 октября, — 301-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 211-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области общее число зараженных достигло 17 293, выздоровели 13 092 и скончались 508 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 237 504 (+11 615) случая заражения. Вылечились 988 576 (+6 252) пациентов — почти 80% от заболевших. Умерли 21 663 (+188) человек — 1,7% от заразившихся.

COVID возвращается

Коронавирус продолжает отвоевывать позиции в Челябинской области. К 6 октября суточная заболеваемость обновила трехмесячный рекорд и выросла до 95 случаев заражения. Перед этим в регионе три дня подряд регистрировали 94, 93 и 92 случая. Среди заразившихся за сутки — четыре школьника, накануне их было семь. Сейчас борется с инфекцией 3 651 южноуралец, за сутки умерли два человека, причем в достаточно молодом возрасте — 54 и 58 лет. У обоих COVID-19 осложнил тяжелые заболевания.

В России за это же время зафиксировано 11 615 случаев заражения — всего на 45 меньше, чем майский рекорд. Погибли 188 человек, и это тоже приближается к майскому максимуму в 232 смерти. Лидирует Москва — 4082 случая. В УрФО больше всего зараженных в Свердловской области — 176 человек, еще 153 в ХМАО, на третьем месте ЯНАО со 149-ю новыми случаями. Лучше всех выглядит Курганская область — всего 55 человек.

Челябинское УФАС ушло на карантин

Сотрудники управления Челябинской антимонопольной службы (УФАС) Челябинской области ушли на удаленную работу из-за заболевшего коронавирусом замруководителя ведомства Станислава Копылова. У чиновника 52% поражения легких. Заявителей в ближайшие недели просят не посещать офис ведомства. Все возникающие вопросы предлагают решать в онлайн-режиме.

Ключевую структуру мэрии закрыли для посетителей

В челябинской мэрии полностью закрыли для посещения комитет по делам образования. Специалисты будут консультировать только по телефону и электронной почте, уточнили URA.RU в администрации Челябинска. Всего в горадминистрации переведены на удаленную работу порядка половины чиновников. Решение приняли после распоряжения губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Школы меняют сроки каникул

Сразу три челябинские школы передвинули график осенних каникул на более ранний срок из-за массового заболевания педагогов. Ученики на этой неделе дистанционно заниматься не будут — в образовательных учреждениях начались полноценные каникулы. В региональном минобре добавили, что других осенних каникул — по прежнему графику — в этих школах не будет.

В Челябинске мобилизовали студентов-медиков

В Челябинске почти 350 студентов и 30 ординаторов старших курсов Южно-Уральского государственного медицинского университета приступили к работе в поликлиниках города и на подстанциях скорой помощи. Их них 30 будущих медиков пришли на помощь службе «03». Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, которая на прошлой неделе обратилась к стедунтам-медикам с соответствующим призывом.

Заксобрание проведет чрезвычайное заседание

Первая сессия законодательного собрания Челябинской области нового созыва пройдет 8 октября в условиях беспрецедентных мер безопасности из-за коронавируса. Впервые она пройдет без участия приглашенных лиц и представителей общественных организаций. Единственным исключением, по данным URA.RU, станет губернатор Алексей Текслер. Депутатов рассадят в зале с соблюдением максимальной дистанции, не только в масках, но и в перчатках. В каком режиме будут проходить дальнейшие мероприятия, в том числе будут ли они очными, пока неизвестно.

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

До 18 октября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Он предполагает соблюдение масочного режима в общественном транспорте и людных местах, а также рекомендации оставаться дома южноуральцам старше 65 лет. Работающие пенсионеры также могут продлить действующие больничные. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.