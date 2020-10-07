Властям Сургута поступило более 500 жалоб на качество воды в городе
В Югре сокращают количество коек для больных коронавирусом — власти мотивируют югорчан носить маски — детский тренер продолжает акцию протеста — глава Сургуте собрал экстренное совещание по проблеме воды — в психдиспансер привезли испорченную курицу. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 8 октября — в обзоре URA.RU:
В Югре сокращают число коронавирусных коек
- В ХМАО сократилось число мест для ковидинфицированных. На 7 октября свободных коек в регионе меньше половины от того, что рекомендует Минздрав РФ для третьего этапа снятия карантина. При этом число заболевших растет.
Власти Югры не могут заставить людей носить маски
- Губернатор ХМАО Наталья Комарова призвала местные власти найти примеры пропаганды использования масок у других регионов, чтобы мотивировать югорчан их носить. Об этом она заявила на заседании регионального оперативного штаба.
Голодающий детский тренер не прекратил акцию протеста
- Переговоры с окружной комиссией не привели к прекращению голодовки детского тренера из Нефтеюганска Максима Мальчикова. Об этом URA.RU сообщил сам протестующий. По словам голодающего, обещания чиновников его не удовлетворили.
Психбольные рисковали отравиться испорченной курицей
- В психоневрологической больнице Ханты-Мансийска обнаружили несколько тонн протухшей курицы. Ветеринарные врачи 7 октября пропустили тушки цыплят со сроком годности, который истек еще в середине августа.
- Ранее, в школе №3 Нижневартовска в каше обнаружили червяка. Наказание за это понесли повар и заведующий производством столовой.
Мэр Сургута занялся качеством воды
- Глава Сургута Вадим Шувалов предъявил претензии управляющим компаниям за качество воды в домах горожан, о чем с начала сентября сообщили более 500 жителей. На основании этого было принято решение провести экстренное совещание с коммунальщиками.
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