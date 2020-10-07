07 октября 2020
06 октября 2020

Самое актуальное в ХМАО на 8 октября. Мест для больных коронавирусом стало меньше, переговоры с голодающим тренером провалились

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Грязная вода из крана, кран, смеситель, опрессовки, водоснабжение, ржавчина, жкх, раковина, струя воды, грязная вода
Властям Сургута поступило более 500 жалоб на качество воды в городе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Югре сокращают количество коек для больных коронавирусом — власти мотивируют югорчан носить маски — детский тренер продолжает акцию протеста — глава Сургуте собрал экстренное совещание по проблеме воды — в психдиспансер привезли испорченную курицу. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 8 октября — в обзоре URA.RU:

В Югре сокращают число коронавирусных коек

  • В ХМАО сократилось число мест для ковидинфицированных. На 7 октября свободных коек в регионе меньше половины от того, что рекомендует Минздрав РФ для третьего этапа снятия карантина. При этом число заболевших растет.

Власти Югры не могут заставить людей носить маски

Голодающий детский тренер не прекратил акцию протеста

Психбольные рисковали отравиться испорченной курицей

Мэр Сургута занялся качеством воды

  • Глава Сургута Вадим Шувалов предъявил претензии управляющим компаниям за качество воды в домах горожан, о чем с начала сентября сообщили более 500 жителей. На основании этого было принято решение провести экстренное совещание с коммунальщиками.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...