Российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская похвасталась сумкой стоимостью 355 тысяч рублей. Фотографию с аксессуаром она выложила в своем Instagram.
«А какое сегодня прекрасное воскресенье и какая хорошая погода в Москве», — подписала Рудковская фотографию. Она рассказала, что поедет во Дворец спорта «Мегаспорт» в Москве на чемпионат по фигурному катанию.
По данным «
Некоторые подписчики оценили новую сумку Рудковской, а другие раскритиковали за выбор дорогого аксессуара. Телеведущей напомнили, что лучше оставаться дома и не посещать массовых мероприятий, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.
Ранее Рудковская показала подписчикам коляску от Dior, передает агентство Nation News. Телеведущая купила ее за 500 тысяч рублей. Эту коляску продюсер приобрела для своего сына, который родился 25 сентября, передает телеканал 360.
Подписывайтесь на URA.RU в