Рудковская похвасталась сумкой за 355 тысяч рублей. Фото

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Прохожие на фоне люксовых магазинов. Екатеринбург, dior, диор
Сумку бренда Christian Dior, которую держит Яна Рудковская, оценили не все Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская похвасталась сумкой стоимостью 355 тысяч рублей. Фотографию с аксессуаром она выложила в своем Instagram.

«А какое сегодня прекрасное воскресенье и какая хорошая погода в Москве», — подписала Рудковская фотографию. Она рассказала, что поедет во Дворец спорта «Мегаспорт» в Москве на чемпионат по фигурному катанию.

По данным «Федерального агентства новостей», сумка бренда Christian Dior, которую держит телеведущая, стоит 240 тысяч рублей. Стоимость ремня, который продается отдельно, составляет 115 тысяч рублей.

Некоторые подписчики оценили новую сумку Рудковской, а другие раскритиковали за выбор дорогого аксессуара. Телеведущей напомнили, что лучше оставаться дома и не посещать массовых мероприятий, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

Ранее Рудковская показала подписчикам коляску от Dior, передает агентство Nation News. Телеведущая купила ее за 500 тысяч рублей. Эту коляску продюсер приобрела для своего сына, который родился 25 сентября, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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