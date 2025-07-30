На упаковках для вейпов могут появиться специальные таблички

Вейпы и жидкости, содержащие никотин, в скором времени могут получить обязательное требование по размещению предупреждающих надписей о вреде для здоровья на упаковке. Соответствующие изменения предложил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
«Мы предложили Росстандарту изменения в профильный ГОСТ: ввести для упаковок вейпов и жидкостей обязательные, хорошо заметные, предупреждающие об опасностях надписи, как на сигаретах», — рассказал Метелев ТАССу. Он отметил, что также планируется исключить элементы оформления, которые могут быть интересны детям. Внесение соответствующих изменений ожидается в течение ближайших месяцев.
Ранее с похожей инициативой выступала депутат Госдумы от Тюменской области Ксения Горячева, которая предлагала ввести единый нейтральный цвет для всей упаковки табачных изделий, стиков и жидкостей для вейпов, а также обязательные предупреждения о вреде для здоровья. Она отмечала, что яркое оформление и маркетинговые приемы увеличивают интерес подростков к подобной продукции.
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