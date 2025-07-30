На упаковках для вейпов могут появиться специальные таблички

Метелев: в течение месяца появятся предупреждающие надписи на упаковках вейпов
© Служба новостей «URA.RU»
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Предлагается исключить из дизайна упаковки вейпов привлекательные для детей элементы
Предлагается исключить из дизайна упаковки вейпов привлекательные для детей элементы Фото:

Вейпы и жидкости, содержащие никотин, в скором времени могут получить обязательное требование по размещению предупреждающих надписей о вреде для здоровья на упаковке. Соответствующие изменения предложил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«Мы предложили Росстандарту изменения в профильный ГОСТ: ввести для упаковок вейпов и жидкостей обязательные, хорошо заметные, предупреждающие об опасностях надписи, как на сигаретах», — рассказал Метелев ТАССу. Он отметил, что также планируется исключить элементы оформления, которые могут быть интересны детям. Внесение соответствующих изменений ожидается в течение ближайших месяцев.

Ранее с похожей инициативой выступала депутат Госдумы от Тюменской области Ксения Горячева, которая предлагала ввести единый нейтральный цвет для всей упаковки табачных изделий, стиков и жидкостей для вейпов, а также обязательные предупреждения о вреде для здоровья. Она отмечала, что яркое оформление и маркетинговые приемы увеличивают интерес подростков к подобной продукции.

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Вейпы и жидкости, содержащие никотин, в скором времени могут получить обязательное требование по размещению предупреждающих надписей о вреде для здоровья на упаковке. Соответствующие изменения предложил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. «Мы предложили Росстандарту изменения в профильный ГОСТ: ввести для упаковок вейпов и жидкостей обязательные, хорошо заметные, предупреждающие об опасностях надписи, как на сигаретах», — рассказал Метелев ТАССу. Он отметил, что также планируется исключить элементы оформления, которые могут быть интересны детям. Внесение соответствующих изменений ожидается в течение ближайших месяцев. Ранее с похожей инициативой выступала депутат Госдумы от Тюменской области Ксения Горячева, которая предлагала ввести единый нейтральный цвет для всей упаковки табачных изделий, стиков и жидкостей для вейпов, а также обязательные предупреждения о вреде для здоровья. Она отмечала, что яркое оформление и маркетинговые приемы увеличивают интерес подростков к подобной продукции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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