Челябинские медики консультируют курганских врачей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Один из членов правительственной комиссии (работает в Кургане после обращения медиков к президенту) назвал основную проблему курганской медицины. Она связана с обеспечением кадрами. Об этом доктор медицинских наук, главный пульмонолог города Челябинска Владимир Антонов рассказал оперштабу, который опубликовал видео.

«В регионе и во второй горбольнице существуют проблемы кадрового обеспечения. То, что видно невооруженным взглядом — врачей не хватает. Врачи работают на износ. Что реаниматологи, что врачи, работающие в палатах. Здесь необходимо подкрепление кадрового состава. Я думаю, что стоит обратиться к врачам других лечебных учреждений поактивнее откликаться на работу в ковидных госпиталях. Это остро необходимо сейчас. Условия, в которых работают ваши коллеги, они адекватны, безопасны», — отметил доктор медицинских наук Антонов.

С его слов, за два дня он с коллегами посетил Курганскую областную больницу и вторую городскую, где лечат пациентов с коронавирусом. Замечаний к качеству оказания услуг нет. «Проблем с качеством оказания помощи мы не увидели. Ваши сотрудники абсолютно квалифицированные, несмотря на то что пульмонологическую помощь оказывают непрофильные специалисты, прошедшие обучение по программам помощи пациентам с коронавирусом», — отметил ревизор.

Представители федеральной комиссии из Минздрава и Росздравнадзора РФ работают в регионе. Они посетили районные и городские больницы. В область также начали приезжать военные медики. Помощь пришла после письма курганских медиков о тяжелой ситуации с COVID президенту Владимиру Путину. О ситуации в Курганской области накануне президенту доложила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.