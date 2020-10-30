На фоне коронавируса депутаты Госдумы увеличили себе страховку

В России страховка депутатов увеличилась на 23 тысячи 877 рублей, и теперь, в случае смерти парламентария, родственники могут рассчитывать на выплату в 1 092 876 рублей. В Госдуме объявлен тендер на контракт со страховыми компаниями.
Согласно условиям тендера Госдума намерена потратить на страхование народных избранников 513 тысяч 450 рублей, сообщает Telegram-канал Mash. В случае инвалидности депутат сможет рассчитывать на 20% от максимальной суммы страховой выплаты (1 092 876 рублей), если парламентарий не сможет исполнять свои обязанности из-за болезни, то страховая заплатит ему 7% от оговоренной суммы. Издание напоминает, что в 2019 году страховые выплаты составляли 1 068 999 рублей.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным председатель Госдумы Вячеслав Володин доложил, что коронавирусной инфекцией переболел или сейчас болеет 91 депутат, 38 человек находятся на больничной койке, один — в реанимации. 23 сентября погиб депутат от КПРФ Ваха Агаев. По словам одного из депутатов фракции, в последние дни он был в коме и «действительно скончался от ковида».
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