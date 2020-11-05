В Кремле объяснили перенос учебы для вице-губернаторов

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Учеба вице-губернаторов состоится после Нового года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о переносе и изменении формата кремлевской учебы для вице-губернаторов по внутренней политике. Во время общения с журналистами представитель Кремля сообщил URA.RU, что причина изменений в угрозе коронавируса.

«К сожалению, в силу известных пандемических причин форматы у всего и вся меняются на дистанционные», — сказал Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Он отметил, что изменения не повлияют на качество обучения вице-губернаторов.

Ожидалось, что учеба для вице-губернаторов, которая касается подготовки регионов к праймериз «Единой России» и выборам в Госдуму 2021 года, состоится до Нового года. Однако источники URA.RU сообщили о переносе тренинга на поздний срок. Один из региональных политиков также анонимно выразил сожаление, что обучение не будет очным.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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