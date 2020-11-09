Время ожидания КТ для пациентов в Челябинской области сократилось до суток, утверждают власти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 10 ноября, — 335-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 245-й день с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 21 883, выздоровели 15 691 и скончались 698 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 796 132 (+21 798) случаев заражения. Вылечились 1 335 141 (+10 722) пациентов — 74% от заболевших. Умерли 30 793 (+256) человек — 1,7% от заразившихся.

Регион обновил максимум по заражениям

По данным на 9 ноября 2020 в Челябинской области зафиксировано 189 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 186, до этого — 185). Это рекордная цифра с момента осеннего подъема заболеваемости COVID. Суточная смертность, несколько дней подряд державшаяся на отметке в семь случаев, снизилась до шести. При этом показатель «молодеет»: среди скончавшихся мужчины 40 и 48 лет, а также 50-летняя женщина. При этом умершие мужчины не страдали никакими сопутствующими заболеваниями — их погубила ковидная пневмония. Обстановка также продолжает ухудшаться в регионах УрФО и в Москве, где в выходные власти заговорили о стабилизации ситуации с COVID.

Болевший COVID челябинский экс-мэр умер после выписки

В Челябинской области скончался бывший глава Катав-Ивановского муниципального района Василий Васильченко, болевший коронавирусом. «Его лечили в Сатке от ковидной пневмонии. После улучшения состояния его отправили долечиваться домой, где ему вновь стало хуже. Вскоре Васильченко скончался», — рассказал источник URA.RU. С начала пандемии COVID заразились порядка четверти действующих руководителей муниципалитетов Челябинской области. В Пластовском районе скончались заболевшие COVID глава Александр Неклюдов и его заместитель Галий Карамутдинов.

В Челябинске из-за COVID начали закрывать заведения

В Челябинске после проверки соблюдения масочного режима планируется закрыть девять предприятий торговли и услуг на срок от 2 до 90 дней. В список попали сауна, салоны красоты, караоке-бар, кафе, бассейн, фитнес-клуб и два магазина, сообщили URA.RU в мэрии Челябинска. Шесть объектов — кафе, сауна, бассейн, бар и два салона красоты — уже закрыты.

…и отключать Wi-Fi

В Магнитогорске из-за угрозы распространения коронавируса отключили Wi-Fi в местах массового скопления людей. Теперь привлекающего публику бесплатного доступа в интернет не будет на бульваре «Огни Магнитки», в парке у Вечного огня и в крупных торгово-развлекательных комплексах. Подобная практика вводилась на Южном Урале весной, во время первой волны пандемии COVID. Пока на подобные меры пошел единственный муниципалитет области.

Эпидемиолог: как обезопасить себя в самолете и аэропорту

Пассажиры самолета имеют минимальный риск заразиться коронавирусной инфекцией во время перелета. Наибольшую опасность представляют соседи без масок и само здание аэропорта. Об этом URA.RU заявил главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов. Если в салоне лайнера для безопасности пассажиров работают специальные фильтры в системе кондиционирования, то в аэропорту придется положиться на себя.

Текслер дал спецпоручение по лекарствам от COVID

На челябинском областном аптечном складе создадут двухмесячный запас препаратов, необходимых для лечения коронавируса. Соответствующее поручение дал подчиненным глава региона Алексей Текслер. Кроме того, все государственные аптеки получат 200 пульсоксиметров для измерения сатурации (насыщения кислородом) крови у всех желающих. Показатель меньше 95% свидетельствует о том, что человек может болеть коронавирусом. Как пояснила куратор южноуральской медицины Ирина Гехт, пульсоксиметры поступят в аптеки в течение двух-трех дней, а в Челябинске и раньше.

Что ждет челябинцев на втором этапе карантина

В течение недели губернатор Алексей Текслер проведет несколько заседаний оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и ОРВИ. В конце недели глава региона примет решение о продлении режима повышенной готовности, срок которого истекает 15 ноября.

Сейчас в регионе восстановлен запрет на массовые мероприятия. В магазинах, транспорте, лифтах и других местах скопления людей обязательны маски. За нарушение масочного режима следуют санкции как физическим лицам, так и организациям.