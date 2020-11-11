Россия предложила ООН участие в мировом исследовании

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IV конгресс РАПК
Россия хочет исследовать готовность граждан разных стран к цифровизации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия хочет создать индекс коммуникационного доверия, который покажет готовность общества разных стран к цифровой трансформации. Страна предложила ООН поучаствовать в этом, говорит глава АНО «Диалог» Алексей Гореславский на форуме по управлению интернетом.

«Пандемия столкнула нас с явлением опережающей цифровизации, когда технологии были просто вынуждены сделать шаг вперед, готовы ли государства к этому цифровому скачку? А главное — как общество чувствует себя в новой реальности?» — приводит слова Гореславского ТАСС.

Гендиректор «Диалога» подчеркнул, что Россия уже добилась некоторых успехов в достижении доверия по поддержке цифровизации между государством и обществом. Здесь государство приближается к формату, когда оно играет роль цифрового сервиса, которому могут довериться все, отмечает Гореславский.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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