Роскомнадзор, пытавшийся заблокировать Telegram, завел свой канал

Роскомнадзор «разблокировал» Telegram в июне 2020 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Telegram в России пытаются заблокировать

Роскомнадзор, который добивался блокировки мессенджера Telegram, завел там свой канал. Об этом говорится в Twitter федеральной службы.

«Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит, у вас должна быть такая возможность», — говорится в сообщении федеральной службы. На момент публикации на telegram-канал Роскомнадзора было подписано больше 1 800 читателей.

Telegram был официально заблокирован на территории России в апреле 2018 года после того, как основатель мессенджера Павел Дуров отказался передавать соответствующим структурам ключи шифрования. Это позволило бы получать доступ к переписке пользователей.

Ограничения на работу сервиса накладывались под предлогом борьбы с терроризмом. Однако, несмотря на все попытки блокировки, Telegram продолжал работать в РФ на протяжении всего этого времени, отмечает агентство Nation News. В июне 2020 года Роскомнадзор снял ограничения по работе мессенджера Telegram, напоминает «Пятый канал».

???? Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит у вас должна быть такая возможность.



Наш официальный канал: https://t.co/JT3rFH2JGN pic.twitter.com/7N4Hnxz1tW — Роскомнадзор (@roscomnadzor) November 13, 2020