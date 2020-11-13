Роскомнадзор, пытавшийся заблокировать Telegram, завел свой канал

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Роскомнадзор «разблокировал» Telegram в июне 2020 года Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Telegram в России пытаются заблокировать

Роскомнадзор, который добивался блокировки мессенджера Telegram, завел там свой канал. Об этом говорится в Twitter федеральной службы.

«Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит, у вас должна быть такая возможность», — говорится в сообщении федеральной службы. На момент публикации на telegram-канал Роскомнадзора было подписано больше 1 800 читателей.

Telegram был официально заблокирован на территории России в апреле 2018 года после того, как основатель мессенджера Павел Дуров отказался передавать соответствующим структурам ключи шифрования. Это позволило бы получать доступ к переписке пользователей.

Ограничения на работу сервиса накладывались под предлогом борьбы с терроризмом. Однако, несмотря на все попытки блокировки, Telegram продолжал работать в РФ на протяжении всего этого времени, отмечает агентство Nation News. В июне 2020 года Роскомнадзор снял ограничения по работе мессенджера Telegram, напоминает «Пятый канал».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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