Официальный сайт Telegram удалили из списка запрещенных

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Telegram заблокировали два года назад за несогласие основателя соцсети предоставлять данные пользователей ФСБ. Теперь Дуров заявил, что разработчики приняли целый ряд различных мер по предотвращению угроз терроризму и распространению детской порнографии.

18 июня Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял ограничения по работе Telegram. Ведомство позитивно оценило слова основателя мессенджера Павла Дурова о готовности противодействовать терроризму и экстремизму. В разговоре с URA.RU специалисты по информационной безопасности Алексей Лукацкий и Александр Варской заявили, что отмена блокировки мессенджера никак не повлияет на приватность переписок его пользователей, ведь Telegram никогда не был безопасным .

«Ресурс telegram.org открывается при этом без проблем», — пишет News.ru . В издании отметили, что на запрос «telegram.org» на сайте единого реестра запрещенных интернет-ресурсов выдается ответ, что «ничего не найдено».

Роскомнадзор удалил официальный сайт мессенджера Telegram из реестра запрещенной информации. Таким образом, ресурс telegram.org стал доступен на территории страны.

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