Как встретить Новый год, чтобы не заразиться коронавирусом. Ответ ВОЗ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие ледового городка на Площади 1905 года. Екатеринбург, рождество, новый год, главная елка, иллюминация
Новогодние праздники, по мнению Мелиты Вуйнович, лучше провести дома Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Самым оптимальным вариантом встречи Нового года является проведение всех праздников в домашней обстановке. Таким мнением поделилась представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«Я бы точно рекомендовала посмотреть в этом году, как мы можем Новый год провести дома», — цитирует Вуйнович ТАСС. По словам представителя ВОЗ, каждый должен нести ответственность в период пандемии.

Вуйнович добавила, что посещение концертов и других развлекательных мероприятий также возможно. Однако, при этом стоит соблюдать все меры предосторожности и, в частности, социальную дистанцию.

Ранее эксперты посчитали средние траты россиян на предстоящий Новый год. По информации агентства A42.RU, средний чек в этом году не превышает прошлогодней суммы и равен 18 300 рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...