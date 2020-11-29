Евгений Куйвашев назвал депутатам Госдумы цену победы на выборах

Парламентарии отчитывались перед главой региона больше двух часов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев обсудил со свердловскими депутатами Госдумы РФ предстоящие выборы. Как сообщил URA.RU депутат Андрей Альшевских, беседа состоялась на встрече представителей фракции партии «Единая Россия» с главой региона. Представители других партий в ней участия не принимали.

«По сути, это было промежуточное подведение итогов за 2020 год, который оказался сильно осложнен пандемией коронавируса. Понятно, что в общих чертах проговаривали и планы на 2021 год. Губернатор говорил о важности подготовке к Универсиаде-2023. Депутатам от Свердловской области отводится определенная роль в этом процессе», — рассказал Андрей Альшевских. По его словам, губернатор отметил, что Свердловская область входит в предвыборный год. «Разговора по персоналиям, кто где будет выдвигаться, пока не было, да это и преждевременно», — добавил депутат. Он напомнил, что праймериз «ЕР» запланированы на май 2021 года и политики определятся со своими планами примерно в апреле.

Другой участник мероприятия уточнил, что каждый парламентарий приготовил к встрече отчет, который зачитывал главе региона. Выступление строилось по одному сценарию: нужно было рассказать о том, как как депутат лоббирует интересы региона в Госдуме, работает с избирателями в своих округах, как выстраивает взаимодействие с местными администрациями, градообразующими предприятиями и СМИ.

По словам собеседника URA.RU, среди выступающих были тагильчанин Алексей Балыбердин, который подробно рассказал, как удалось выбить около полумиллиарда рублей на очистку Черноисточинского водохранилища, и глава Свердловской федерации профсоюзов Андрей Ветлужских, который упоминал о своих роликах в соцсетях. «Губернатор дал понять, что эта встреча — не последняя, и в начале года стоит ждать еще несколько», — уточнил один из собеседников агентства.