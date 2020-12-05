Минздрав РФ установил максимальную цену на вакцину «Спутник V»

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Новая вакцина от коронавируса обойдется россиянам в почти две тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Минздрав РФ определился с окончательной ценой за вакцину от коронавируса. Препарат «Спутник V» обойдется россиянам в 1 942 рубля за оба компонента, говорится в сообщении ведомства.

«Она составляет 1 942 рублей за два компонента», — цитирует РБК помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова. По его словам, также определен ценник на упаковку препарата, состоящую из пяти двухкомпонентных вакцин. Она обойдется в 9 710 рублей.

Ранее зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова назвала сроки начала вакцинации жителей страны. По ее словам, которые приводит RNS, прививочная кампания начнется по всей России уже в конце следующей недели.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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