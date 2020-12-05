Минздрав РФ установил максимальную цену на вакцину «Спутник V»

Минздрав РФ определился с окончательной ценой за вакцину от коронавируса. Препарат «Спутник V» обойдется россиянам в 1 942 рубля за оба компонента, говорится в сообщении ведомства.
«Она составляет 1 942 рублей за два компонента», — цитирует РБК помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова. По его словам, также определен ценник на упаковку препарата, состоящую из пяти двухкомпонентных вакцин. Она обойдется в 9 710 рублей.
Ранее зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова назвала сроки начала вакцинации жителей страны. По ее словам, которые приводит
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