Автомобили Honda уйдут с российского рынка

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В компании «Хонда мотор рус» заявили, что новые модели автомобилей перестанут появляться в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Новые модели автомобилей Honda перестанут поставляться в Россию с 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании «Хонда мотор рус».

«„Хонда Мотор Рус“ объявляет о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории Российской Федерации в течение 2022 года», — приводит ТАСС сообщение компании. Отмечается, что это связано со стратегическим развитием компании.

В компании отметили, что мировая автомобильная промышленность претерпевает изменения. Это вынуждает компанию менять алгоритмы поведения.

Ранее сообщалось, что наибольшие трудности на рынке труда в 2020 году испытала автомобильная отрасль, передает телеканал 360. Около 27% предприятий заявили о сокращении штата.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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