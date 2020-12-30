Автомобили Honda уйдут с российского рынка

В компании «Хонда мотор рус» заявили, что новые модели автомобилей перестанут появляться в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Новые модели автомобилей Honda перестанут поставляться в Россию с 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании «Хонда мотор рус».

«„Хонда Мотор Рус“ объявляет о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории Российской Федерации в течение 2022 года», — приводит ТАСС сообщение компании. Отмечается, что это связано со стратегическим развитием компании.

В компании отметили, что мировая автомобильная промышленность претерпевает изменения. Это вынуждает компанию менять алгоритмы поведения.

Ранее сообщалось, что наибольшие трудности на рынке труда в 2020 году испытала автомобильная отрасль, передает телеканал 360. Около 27% предприятий заявили о сокращении штата.