Россиян научат разоблачать фейки

Ежегодный международный форум «Диалог о фейках 3.0», посвященный вопросам борьбы с распространением недостоверной информации, состоится в Москве в конце октября. Об этом рассказал эксперт Global Fact-Checking Network (GFCN) Тимофей Ви на сессии «Технологии ИИ в медиа» в рамках Форума СМИ и аналитических центров стран Глобального Юга в китайском Куньмине.
«Ежегодный международный форум „Диалог о фейках 3.0“, который организует АНО „Диалог Регионы“ для обсуждения вопросов противодействия недостоверной информации, планируется провести в конце октября 2025 года в Москве», — сказал Ви в ходе выступления на сессии. Релиз есть в распоряжении URA.RU.
Тимофей Ви отметил, что Россия, как и другие страны, где быстро развиваются цифровые технологии, сталкивается с проблемой фейков и дезинформации. По его словам, во время пандемии коронавируса ложные сообщения часто приводили к серьезным последствиям. Сейчас, в условиях продолжающегося конфликта, фейки стали использовать как оружие. Они разобщают людей внутри стран и создают напряженность между разными странами мира.
«Вот недавний пример: власти Европейского союза обвинили Россию в атаке на самолет Урсулы фон дер Ляйен с помощью GPS-помех во время ее визита в Болгарию. Они утверждали, что самолет был вынужден кружить над аэропортом в течение нескольких часов, а пилоты полагались на бумажные карты. GFCN опровергли этот фейк: проанализировали данные о полете и доказали, что самолет приземлился с задержкой всего в 9 минут», — поделился эксперт.
Он добавил, что искусственный интеллект сегодня помогает как быстро создавать фальшивые материалы, так и бороться с обманом. Чтобы успешно противостоять ложной информации, важно делиться знаниями с другими странами. Например, на сайте GFCN уже есть больше 100 статей и видео о том, как проверять факты, распознавать дипфейки и понимать, как людьми пытаются манипулировать.
«Мы считаем, что людей нужно не разъединять, а объединять, поэтому в октябре этого года планируем организовать уже третий ежегодный международный форум „Диалог о фейках 3.0“. Приглашает страны Глобального Юга присоединиться, ведь только совместными усилиями мы сможем дать ответ угрозе», — подытожил Тимофей Ви.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.