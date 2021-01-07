Горбачев: штурм Капитолия угрожает судьбе США как государства

Захват Капитолия, произошедший минувшей ночью в Вашингтоне, поставил дальнейшую судьбу США как государства под вопрос. Такое мнение выразил экс-президент СССР Михаил Горбачев.
«Штурм Капитолия явно разработан заранее, и ясно, кем. <…>. Но беспорядки — не главное. Их задача ясна, но лишь на первый взгляд. Не все так просто», — сказал Горбачев в интервью «Интерфаксу», добавив, что произошедшие в Вашингтоне события «поставили под вопрос дальнейшую судьбу США как государства». По мнению собеседника издания, через некоторое время станет ясно, зачем в действительности все это было сделано.
Ранее в США во время заседания сенаторов и конгрессменов по итогам прошедших президентских выборов у здания Капитолия начались беспорядки. Протестующие смогли штурмом пробиться в здание Капитолия, одна женщина погибла от огнестрельного ранения, напоминает RT. Трамп призвал демонстрантов вести мирные протесты и сообщил о решении прекратить борьбу за президентское кресло.
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