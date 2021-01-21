В ХМАО за год совершено 28 террористических преступлений

В Югре за 2020 год было совершено 28 преступлений террористического характера. Об этом заявил глава полиции ХМАО Дамир Сатретдинов, выступая на окружной коллегии МВД по итогам работы за прошлый год, передает корреспондент URA.RU.
«Возбуждено 28 уголовных дел террористического характера и четыре по линии экстремизма. К уголовной ответственности привлечен участник незаконного бандформирования, действующего на территории Сирийской республики. Выявлены 2 лица, осуществляющие вербовку для участия в террористической деятельности», — прокомментировал Сатретдинов.
Он также рассказал, что югорскими полицейскими ведется работа по блокировке экстремистских материалов в Сети. «Серьезное внимание уделялось пресечению деструктивной идеологии в интернете. Заблокировано 339 сайтов. При этом мы не ограничиваемся блокированием интернет-ресурсов. Проводится масштабная профилактическая работа среди молодежи», — заявил глава УМВД ХМАО.
Ранее URA.RU сообщало, что по Югре прокатилась серия задержания злоумышленников, причастных к террористическим группировкам. Они планировали совершать преступления, в том числе и на территории региона.
Подписывайтесь на URA.RU в