Политологи дали прогноз на исход протестной акции в Екатеринбурге

Политологи считают, что вряд ли много людей придет на акцию в поддержку Алексея Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сторонники блогера Алексея Навального, которые планируют 23 января провести шествие в знак протеста против его ареста, не смогут собрать много последователей в Екатеринбурге. Мнение об этом высказал политолог Анатолий Гагарин, отметив, однако, что даже небольшое количество пришедших организаторы могут объявить громкой победой. В свердловском штабе Навального, напротив, прогнозов на численность сторонников не делают.

«Учитывая их тягу к самопреувеличению, я думаю, что любое количество, которое будет, они себе засчитают в плюс», — считает политолог Анатолий Гагарин. По мнению директора Центра европейско-азиатских исследований Андрея Русакова, вряд ли акция в Екатеринбурге будет многолюдной. Он напомнил, что погода в этот день будет морозной (по прогнозу столбик термометра опустится до -26 градусов — прим. ред.). Также он отметил, что по-прежнему действуют коронавирусные ограничения. «Я не вижу разумности в призывах сторонников», — в разговоре с агентством подчеркнул политолог, отметив, что статус Навального в ближайшее время определит суд. По его мнению, цель организаторов, скорее, спровоцировать власти на задержания.

Руководитель штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько заявил URA.RU, что у него нет представления, сколько человек может выйти на шествие 23 января. «Все зависит от решения каждого», — сказал он.

«Успех — это превышение максимального числа протестующих, которые выходили во время предыдущих акций», — оценил политолог Аббас Галлямов в беседе с URA.RU. Для сравнения, во время приезда Навального в Екатеринбург в 2017 году организаторы сообщали о 8-10 тысячах сторонников на площади. По оценке регионального УМВД, пришло 1400 человек.

Ранее блогер Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти на несанкционированные митинги 23 января. Роскомнадзор направил соцсетям «ВКонтакте» и TikTok требования пресекать любые призывы участвовать в этих акциях несовершеннолетних. МВД, в свою очередь, пообещало, что будут наказывать всех, кто призывает идти на протесты.