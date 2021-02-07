ВОЗ нашла «важные улики» о происхождении коронавируса в Ухане

Ученые заявили, что до обнаружения коронавируса в Ухане были и другие заболевшие Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

До первого зарегистрированного в Ухане пациента с коронавирусной инфекцией могли быть и другие, у которых заболевание протекало в легкой или бессистемной форме. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Были найдены важные улики. До появления сильно заболевших были другие, у которых болезнь протекала бессимптомно или их было трудно отличить от тех, у кого были просто простуда или кашель», — цитирует РБК зоолога Питера Дашака, помогающего миссии ВОЗ в Ухане. Он подчеркнул, что в настоящее время врачи работают над тем, чтобы установить, когда на самом деле началась вспышка коронавируса.

Дашак добавил, что в пользу версии о распространении коронавируса бессимптомными больными говорят улики, найденные во время обследования рынка Хуанань. По его словам, несмотря на то, что рынок был закрыт сразу после обнаружения первого заболевшего, он все еще остается важным местом для изучения инфекции.