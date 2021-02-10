Чубайс призвал провести новые реформы в РФ

В России необходимо провести ряд реформ, которые касаются налогового кодекса и системы кредитного регулирования. Это важно для формирования в стране экологически ответственного бизнеса. Об этом заявил спецпредставитель президента по связям с международными финансовыми организациями Анатолий Чубайс.
«Нам по-настоящему нужна реформа налогового кодекса, которая всерьез и дифференцированно относится к зеленым и не зеленым активам», — цитирует Чубайса ТАСС.
При этом он подчеркнул, что не зеленые активы сегодня становятся все более подверженными рискам. Нормы резервирования, по его мнению, для разных видов активов должны быть разными. Спецпредставитель президента считает, что Центробанк должен пересмотреть одну из тектонических основ в системе регулирования, которая называется технологической нейтральностью.
Чубайс покинул «Роснано» и стал спецпредставителем президента РФ в конце декабря прошлого года. Перед увольнением он поговорил с главой государства Владимиром Путиным и попросил не назначать его на должность госслужащего. В январе стало известно, что Чубайс решил покинуть союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Бывший глава «Роснано» объяснил своем решение тем, что больше не работает в бизнесе.
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