Бывший глава Сургута Дмитрий Попов, которого оправдал суд, вернулся на работу в нефтяную компанию
Завершился прием документов от кандидатов на пост мэра Сургута, а бывший глава города вернулся в нефтяную компанию — акция в поддержку Навального провалилась — на югорскую авиакомпанию подали миллионный иск. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 15 февраля — в обзоре URA.RU:
Завершилась регистрация кандидатов на пост главы Сургута
- 14 февраля был последний день работы конкурсной комиссии по выборам главы Сургута. За день до окончания приема документов в комиссию обратились сразу семь новых кандидатов. Теперь на кресло градоначальника претендует 20 человек;
- в то же время оппозиционные политические партии проигнорировали возможность участия в этих выборах и не стали заявлять своих кандидатов.
Бывший мэр Сургута вернулся на работу в нефтяную компанию
- Экс-мэр Сургута Дмитрий Попов, который несколько лет находился под следствием, но был оправдан судом, вернулся на работу в нефтяную компанию, где работал до того, как стал градоначальником.
В ХМАО провалилась акция сторонников Навального
- По мнению политологов, на акцию 14 февраля вышло мало югорчан, так как идеология акции протеста, которая проводилась сторонниками блогера Алексея Навального, оказалась чужда жителям ХМАО.
ВЭБ подала миллионный иск к Utair
- Российская госкорпорация развития ВЭБ.РФ подала иск в суд на авиакомпанию Utair за долги. Сумма иска составляет почти 208 млн рублей.
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