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12 февраля 2021

Самое актуальное в ХМАО на 15 февраля. Завершился прием документов на пост мэра Сургута, на Utair подали в суд

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Суд над бывшим мэром города Поповым Дмитрием. Сургут , попов дмитрий, яремаченко владимир
Бывший глава Сургута Дмитрий Попов, которого оправдал суд, вернулся на работу в нефтяную компанию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Завершился прием документов от кандидатов на пост мэра Сургута, а бывший глава города вернулся в нефтяную компанию — акция в поддержку Навального провалилась — на югорскую авиакомпанию подали миллионный иск. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 15 февраля — в обзоре URA.RU:

Завершилась регистрация кандидатов на пост главы Сургута

  • 14 февраля был последний день работы конкурсной комиссии по выборам главы Сургута. За день до окончания приема документов в комиссию обратились сразу семь новых кандидатов. Теперь на кресло градоначальника претендует 20 человек;
  • в то же время оппозиционные политические партии проигнорировали возможность участия в этих выборах и не стали заявлять своих кандидатов.

Бывший мэр Сургута вернулся на работу в нефтяную компанию

В ХМАО провалилась акция сторонников Навального

  • По мнению политологов, на акцию 14 февраля вышло мало югорчан, так как идеология акции протеста, которая проводилась сторонниками блогера Алексея Навального, оказалась чужда жителям ХМАО.

ВЭБ подала миллионный иск к Utair

  • Российская госкорпорация развития ВЭБ.РФ подала иск в суд на авиакомпанию Utair за долги. Сумма иска составляет почти 208 млн рублей.

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