Борцы с коррупцией написали докладную на свердловского мэра

Губернатора известили о нарушениях главы Белоярского ГО Андрея Горбова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Департамент противодействия коррупции Свердловской области по итогам проверки назвал неудовлетворительной работу мэра Белоярского городского округа Андрея Горбова по исполнению нацпроектов. Документом поделился с URA.RU депутат местной думы Иван Десятков.

Доклад на 30 страницах адресован губернатору Евгению Куйвашеву. «Вашим указанием в Белоярском ГО проведена проверка исполнения поручений Губернатора Свердловской области, в том числе, по исполнению региональных составляющих национальных проектов… Установлена неудовлетворительная работа органов местного самоуправления, лично главы ГО А.А. Горбова», — написал губернатору директор антикоррупционного департамента Ильхам Ширалиев.

Он сообщил, что мэрия предоставляла региональным властям недостоверные данные — это повлекло за собой искажение отчетности Свердловской области в исполнении нацпроектов. Кроме того, власти ГО провалили управление муниципальным имуществом и финансами. Это привело к банкротству муниципальных предприятий и нанесло ущерб местному бюджету.

Увеличилась дебиторская и кредиторская (279 млн рублей) задолженности организаций сферы ЖКХ. По словам Ширалиева, неэффективна работа и по переселению жителей из аварийного жилья. Отмечен дефицит мест в школах и детских садах, выявлены нарушения в системе госзакупок. В частности, к поставкам привлекались одни и те же организации, предприниматели, в том числе аффилированные с администрацией и думой Белоярского городского округа.

Мэр Белоярского ГО Андрей Горбов пообещал URA.RU прокомментировать документ после его подробного изучения. Агентство готово предоставить ему возможность высказать свою позицию. Как сообщалось ранее, областные власти подготовили «черный список» мэров, которые не контролируют социально-экономическую ситуацию в своих территориях.