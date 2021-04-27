Власти Пермского края придумали, как оставить молодежь в регионе

Проект пермских властей призван заинтересовать учащихся остаться в Пермском крае Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Власти Пермского края объявили о запуске проекта, цель которого — вызвать интерес у школьников к обучению в пермских вузах. Речь идет о проекте «Открытый университет». Он позволит ученикам лучше подготовиться к ЕГЭ, выбрать будущую профессию, узнать о перспективах дальнейшего трудоустройства на предприятия региона. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства края.

«С прошлого года мы прорабатываем вопросы — что мы можем сделать, чтобы заинтересовать выпускников школ продолжать обучение в пермских вузах, а строить карьеру — на предприятиях и в организациях в Пермском крае. Выпускники могут претендовать на учебу в любом вузе страны, поэтому нам надо привлекать их внимание к нашим вузам, чтобы ребята оставались здесь. „Открытый университет“ — это проект, с помощью которого рассчитываем продвинуться в решении этой задачи», — отмечает губернатор Дмитрий Махонин.

Предполагается, что его участниками проекта станут не менее 1500 учеников. Они будут проходить углубленное изучение профильных предметов в крупнейших вузах края: ПНИПУ, ПГНИУ, ПГАТУ, Пермском филиале НИУ ВШЭ. Объявить о наборе учащихся министерство образования края намерено 1 августа. Отбор учащихся в вузы завершится до 15 сентября.