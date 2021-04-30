Часть пенсионеров получат выплату за май в конце апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

На валютном рынке за последние сутки не произошло значительных изменений. Доллар немного подешевел с 74,94 до 74,63 рубля за единицу. Цена евро изменилась на две копейки и составляет 90,45 рубля. Нефть марки Brent стоит 67,79 доллара за баррель (-0,38%), WTI — 64,69 доллара (-0,49%).

Ситуация в России

Цены на бензин в России растут. Это произошло в 22 российских регионах. Средняя цена выросла на две копейки, самый значительный рост зафиксирован в Салехарде.

В Москве опасаются дефицита продуктов питания. Поставщики не могут поставить продукцию в магазины. Проблемы возникли уже сейчас, хотя новые правила проезда грузовиков по городу вступают с 5 мая.

Цены на квартиры проверит Федеральная антимонопольная служба. Это произошло после заявления правительства РФ об удорожании недвижимости на 26%.

Большинство россиян не получат пенсии в мае. ПФР планирует произвести выплату в конце апреля тем, кто должен был получить ее в майские праздники.

Ситуация в мире

В Евросоюзе планируют создать фонд для смягчения экономических проблем , вызванных Brexit. Его размер составит пять миллиардов евро.

Курс доллара укрепился и растет к мировым валютам после публикации данных об американской экономике. По первым оценкам, ВВП страны вырос на 6,4%.

Прогнозы и мнения экспертов

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести новые льготы для россиян. По его словам, автомобилистам стоит компенсировать траты на использование газа вместо бензина. Это, по его мнению, стимулирует россиян перейти на экологически чистое топливо.

Эксперты предупредили россиян о скачке спроса на жилье . По их оценкам, это произойдет перед завершением программы льготной ипотеки 1 июля. И хоть цены на недвижимость выросли, аналитики советует покупать жилье сейчас, так как цены в перспективе будут продолжать расти.

Россия может перестать зависеть от международной межбанковской системы платежей SWIFT, если как можно быстрее введет в оборот цифровой рубль. С таким мнением выступил миллиардер Олег Дерипаска, который отметил, что скорость важна для обеспечения экспортно-импортных расчетов.