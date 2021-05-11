Депутат Госдумы: почему подростки устраивают стрельбу в школах

На неокрепшую психику подростков может влиять насилие, которое они видят каждый день в кино, играх и в социальных сетях, это толкает часть из них на преступления в будущем. Таким мнением с URA.RU поделился депутат Госдумы VII созыва, заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.
«Нельзя пропагандировать культ насилия в открытую целыми днями и думать, что каких-либо последствий не будет для неокрепшей психики. Взрослые может достаточно критически это и воспримут, а подросток на этом растет», — сказал Валеев. В качестве примера парламентарий привел фильмы с перестрелками на центральных каналах, компьютерные игры и посты в социальных сетях.
Собеседник агентства подчеркнул, что полностью запрещать данный контент нельзя, нужно проводить комплексную работу, которая уже ведется. На данный момент уже принято и работает множество законопроект по обороту оружия, противодействию терроризму, экстремизму, распространения противоправного контента. «Закон не исключает совершения преступления, каким бы совершенным законодательство не было», — отметил депутат.
11 мая в Казани началась массовая стрельба. По разным данным, умерли восемь или девять человек, еще 19 пострадали. Стрелявший Ильназ Галявиев на допросе заявил, что почувствовал себя богом. Первой, кто оказал ему сопротивление оказалась вахтерша. Она успела нажать на тревожную кнопку, но оказалась ранена.
Подписывайтесь на URA.RU в