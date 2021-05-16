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13 мая 2021

Глава района Челябинска задекларировал собственную дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие памятника реактивной системе залпового огня «Град». Челябинск, макаров владислав
Декларация о доходах Владислава Макарова стала самой экзотичной из опубликованных главами районов Челябинска Фото:
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Декларационная кампания

Глава Советского района Челябинска Владислав Макаров помимо обычного для чиновников имущества имеет в собственности участок автомобильной дороги и водопроводную сеть. Это следует из опубликованной им декларации о доходах по итогам 2020 года.

В прошлом году доход чиновника составил достаточно скромные 2,1 млн рублей. Однако в перечне недвижимости, помимо квартиры и земельного участка, он указал участок автодороги, две теплотрассы, водопроводную сеть, часть ограды завода и 14 нежилых зданий в общей долевой собственности. Сам Макаров не ответил на звонок по имеющемуся в распоряжении URA.RU номеру телефона.

Супруга главы района заработала существенно больше мужа: около 3,6 млн рублей. Также за женщиной числится Toyota Land Cruiser 200.

Ранее о своих доходах отчитались челябинские губернатор и чиновники правительства, депутаты Госдумы и регионального заксобрания. Среди последних самым состоятельным оказался золотопромышленник из списка Forbes.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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