Глава района Челябинска задекларировал собственную дорогу

Декларация о доходах Владислава Макарова стала самой экзотичной из опубликованных главами районов Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Глава Советского района Челябинска Владислав Макаров помимо обычного для чиновников имущества имеет в собственности участок автомобильной дороги и водопроводную сеть. Это следует из опубликованной им декларации о доходах по итогам 2020 года.

В прошлом году доход чиновника составил достаточно скромные 2,1 млн рублей. Однако в перечне недвижимости, помимо квартиры и земельного участка, он указал участок автодороги, две теплотрассы, водопроводную сеть, часть ограды завода и 14 нежилых зданий в общей долевой собственности. Сам Макаров не ответил на звонок по имеющемуся в распоряжении URA.RU номеру телефона.

Супруга главы района заработала существенно больше мужа: около 3,6 млн рублей. Также за женщиной числится Toyota Land Cruiser 200.

Ранее о своих доходах отчитались челябинские губернатор и чиновники правительства, депутаты Госдумы и регионального заксобрания. Среди последних самым состоятельным оказался золотопромышленник из списка Forbes.