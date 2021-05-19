Пермских кандидатов в депутаты будут проверять по новым правилам

Избиркомы раскроют информацию об иностранных источниках финансирования кандидатов в депутаты Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Избирательная комиссия Пермского края получила новые полномочия по проверке кандидатов в депутаты всех уровней. Изменения в региональный закон о выборах 20 мая во втором (окончательном) чтении приняли депутаты заксобрания края, сообщили URA.RU в пресс-службе пермского избиркома.

«Расширяются полномочия избиркомов, касающиеся проверок кандидатов на наличие статуса „иностранного агента“, либо финансирования его кампании гражданином или организацией, которые обладают таким статусом», — рассказали в пресс-службе. В ходе кампании комиссии будут направлять запросы в минюст и Росфинмониторинг, а результаты проверок публиковать и отражать в избирательных бюллетенях.

Также избиркомы теперь могут обращаться напрямую в Роскомнадзор для оперативной блокировки в соцсетях агитационных материалов, нарушающих избирательное законодательство. Еще в новом законе уточняется понятие «Дня тишины». «При многодневном голосовании агитация возможна до первого дня голосования, а при однодневном голосовании — днем тишины является день, предшествующий дню голосования», — уточнили в избиркоме.