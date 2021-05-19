19 мая 2021
18 мая 2021

Пермских кандидатов в депутаты будут проверять по новым правилам

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы перенесенные на 4 декабря. Пермь, кандидаты, выборы
Избиркомы раскроют информацию об иностранных источниках финансирования кандидатов в депутаты Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Избирательная комиссия Пермского края получила новые полномочия по проверке кандидатов в депутаты всех уровней. Изменения в региональный закон о выборах 20 мая во втором (окончательном) чтении приняли депутаты заксобрания края, сообщили URA.RU в пресс-службе пермского избиркома.

«Расширяются полномочия избиркомов, касающиеся проверок кандидатов на наличие статуса „иностранного агента“, либо финансирования его кампании гражданином или организацией, которые обладают таким статусом», — рассказали в пресс-службе. В ходе кампании комиссии будут направлять запросы в минюст и Росфинмониторинг, а результаты проверок публиковать и отражать в избирательных бюллетенях.

Также избиркомы теперь могут обращаться напрямую в Роскомнадзор для оперативной блокировки в соцсетях агитационных материалов, нарушающих избирательное законодательство. Еще в новом законе уточняется понятие «Дня тишины». «При многодневном голосовании агитация возможна до первого дня голосования, а при однодневном голосовании — днем тишины является день, предшествующий дню голосования», — уточнили в избиркоме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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