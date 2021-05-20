Директор ЦПКиО Екатеринбурга ответила на слухи о своей отставке

Кейльман не опровергла информацию о скорой отставке Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Директор Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского в Екатеринбурге Екатерина Кейльман не подтвердила, но и не опровергла информацию о своей отставке. Своей позицией она поделилась во время общения с журналистами.

«Я не буду комментировать слухи, которые появились на сайтах города. Сегодня мы не про это. Давайте перейдем к экскурсии по парку», — коротко ответила Кейльман. Ведущая онлайн-трансляции городского портала E1 Оксана Маклакова отметила, что в ходе общения к этой теме еще вернется. Кейльман наотрез отказалась комментировать тему, при этом акцентировала внимание на произошедших изменениях в парке за последние полтора года. «Не осталось киосков в парке. Не стоят на газонах аттракционы и киоски. Я считаю это победой», — уточнила она.

Ранее URA.RU сообщало, что у Екатерины Кейльман 28 мая заканчивается контракт и она не хочет продолжать работать. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предлагал ей остаться, потому что ему нравится концепция развития парка при Кейльман, но она не передумала. По словам инсайдера, причиной ухода является личный проект, которым она хочет заниматься. Другой источник, близкий к городским девелоперам, утверждает, что главой парка была недовольна строительная компания Acons Group, которая пролоббировала назначение Кейльман в 2019 году.

Бывший исполнительный директор TeleClub Екатерина Кейльман возглавила ЦПКиО в Екатеринбурге в декабре 2019 года. Возможное увольнение Кейльман обсуждалось с конца декабря 2020 года.