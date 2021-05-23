Зарядка электромобиля для пермяков станет проще заправки

Пятая электрозаправочная станция откроется на площадке технопарка «Пермь» (ул. Стахановская) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Перми откроется пятая станция для зарядки электромобилей. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края. Теперь на одну станцию зарядки будет приходится около более 12 автомобилей, а на одну АЗС — более 1700 топливных автомобилей.

«В столице Прикамья открылась пятая станция для зарядки электромобилей. Она стала седьмой во всем Пермском крае, губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что перевод автотранспорта на использование более экологичных видов топлива является значимой частью задачи по очищению воздуха в регионе», — сообщено на сайте правительства края.

По данным РБК, на 1 июля 2020 года в Перми был зарегистрирован 71 электромобиль. Аналитическое агентство «Автостат» еще два года назад насчитало в Перми около 255 тысяч легковых автомобилей. К 2021 году на одну заправку в краевой столице приходится около 1770 автомобилей, а общее число АЗС в городе приближается к 150, информирует 2ГИС.