23 мая 2021
22 мая 2021
21 мая 2021

Зарядка электромобиля для пермяков станет проще заправки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заправка электромобиля и разное. Тюмень, суэнко, электрозаправка, заправка для эелектромобилей
Пятая электрозаправочная станция откроется на площадке технопарка «Пермь» (ул. Стахановская) Фото:

В Перми откроется пятая станция для зарядки электромобилей. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края. Теперь на одну станцию зарядки будет приходится около более 12 автомобилей, а на одну АЗС — более 1700 топливных автомобилей.

«В столице Прикамья открылась пятая станция для зарядки электромобилей. Она стала седьмой во всем Пермском крае, губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что перевод автотранспорта на использование более экологичных видов топлива является значимой частью задачи по очищению воздуха в регионе», — сообщено на сайте правительства края.

По данным РБК, на 1 июля 2020 года в Перми был зарегистрирован 71 электромобиль. Аналитическое агентство «Автостат» еще два года назад насчитало в Перми около 255 тысяч легковых автомобилей. К 2021 году на одну заправку в краевой столице приходится около 1770 автомобилей, а общее число АЗС в городе приближается к 150, информирует 2ГИС.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...