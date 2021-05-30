30 мая 2021

Инсайд: Росгвардия устроит ревизии после стрельбы в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Источник рассказал, что Росгвардия проверит владельцев оружием после стрельбы Сергея Болкова Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим

Росгвардия проведет проверки частных охранных предприятий (ЧОП) и владельцев оружия после стрельбы Сергея Болкова в Екатеринбурге. Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к силовым ведомствам.

«После стрельбы Болкова будут массовые проверки по линии лицензионно-разрешительной службы», — рассказал источник. По его словам, проверки ожидают ЧОПы и владельцев оружия.

В пресс-службе Росгвардии URA.RU пообещали прокомментировать новость позднее. Агентство направило запрос в ведомство.

Болков открыл стрельбу в Екатеринбурге 30 мая. В результате пострадала 9-летняя девочка, которая сейчас находится в реанимации, и сотрудник Росгвардии. Стрелявшего задержали, а в его квартире обнаружили огнестрельное и пневматическое оружие.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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