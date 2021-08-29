Мэр Екатеринбурга ответил на критику активистов из-за сноса дома

Реакция Алексея Орлова важна тем, что обычно он не вмешивается в публичные скандалы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Снесенный дом на улице Мельникова, 14 в Екатеринбурге не являлся памятником, заявил глава города Алексей Орлов в новом выпуске газеты «Вечерний Екатеринбург». Это первая публичная реакция градоначальника на возмущение группы общественников, которые, во-первых, считали объект историческим, а во-вторых, были возмущены тем, что демонтаж провели в День города (14 августа).

«Строение на Мельникова, 14 никогда не относилось ни к памятникам истории, ни к шедеврам архитектуры. Обычный дом 1923 года постройки. И на этом месте не планируется ничего строить, будет создана озелененная территория в рамках развития улично-дорожной сети», — заявил Орлов в рубрике «Острые вопросы».

Орлову и губернатору Евгению Куйвашеву 18 августа было направлено обращение, под которым подписались более 100 человек. Они попросили публично разобраться в ситуации с демонтажем дома на Мельникова, 14 (находился в собственности горадминистрации) и предложили создать стратегию сохранения исторического наследия Екатеринбурга. А 30 августа кандидат в Заксобрание от партии «Яблоко» Владислав Постников вышел с одиночным пикетом к мэрии. На его плакате было написано: «А где мэр?» Позиция властей была в том, что здание в 2015 году по решению экспертов не было включено в реестр объектов культурного наследия и в целом находилось в аварийном состоянии (в ночь с 22 на 23 июля там обрушилась кровля).

По данным URA.RU, для Орлова и его команды эта тема была волнующей. Источники агентства сообщали, что мэр отчитал чиновников, распоряжающихся городским имуществом, — как минимум за то, что они провели снос в День города.