31 августа 2021

Челябинский учитель отсудил деньги у обматерившего его директора

© Служба новостей «URA.RU»
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Эмоции директора школы обошлись ему в 40 тысяч рублей Фото:

Учитель из Челябинской области через суд добился выплаты 30 тысяч рублей от обматерившего его директора. Первоначально педагог рассчитывал на 200-тысячную компенсацию, сообщили URA.RU в городском суде Миасса.

«В декабре 2019 года директор в тренерской комнате в неприличной форме оскорбил подчиненного. Тот обратился с иском о взыскании с обидчика компенсации морального вреда в размере 200 тыс. рублей. Вынося решение, суд учел возраст и личность истца и ответчика, занимаемые должности, служебные отношения, общественное положение сторон как работников образования, обусловленное наличием профессиональных наград и званий. А также состояние здоровья истца, материальное положение ответчика, содержание порочащих сведений и их влияние на формирование негативного мнения об истце у его окружения», — сообщили URA.RU в суде.

В итоге директору придется выплатить педагогу 30 тыс. рублей. Еще 10 тысяч ему пришлось передать в бюджет в виде штрафа, наложенного мировым судьей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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