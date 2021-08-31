Челябинский учитель отсудил деньги у обматерившего его директора

Эмоции директора школы обошлись ему в 40 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Учитель из Челябинской области через суд добился выплаты 30 тысяч рублей от обматерившего его директора. Первоначально педагог рассчитывал на 200-тысячную компенсацию, сообщили URA.RU в городском суде Миасса.

«В декабре 2019 года директор в тренерской комнате в неприличной форме оскорбил подчиненного. Тот обратился с иском о взыскании с обидчика компенсации морального вреда в размере 200 тыс. рублей. Вынося решение, суд учел возраст и личность истца и ответчика, занимаемые должности, служебные отношения, общественное положение сторон как работников образования, обусловленное наличием профессиональных наград и званий. А также состояние здоровья истца, материальное положение ответчика, содержание порочащих сведений и их влияние на формирование негативного мнения об истце у его окружения», — сообщили URA.RU в суде.

В итоге директору придется выплатить педагогу 30 тыс. рублей. Еще 10 тысяч ему пришлось передать в бюджет в виде штрафа, наложенного мировым судьей.