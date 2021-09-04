Захарова заявила об угрозах сторонников Навального

Я начала получать огромное количество угроз от сторонников Навального, сказала Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ей поступают угрозы от сторонников оппозиционера Алексея Навального. Об этом она сообщила в эфире YouTube-канала.

«Я начала получать огромное количество угроз от сторонников Навального. От тех людей, которые преданно ему служат, верят ему», — сказала Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

В прошлом году Навальный выпустил материал, в котором раскритиковал Захарову. После этого официальный представитель МИД РФ получила много нападок со стороны сторонников оппозиционера. «Вышел материал Навального непосредственно с обвинениями меня… они, естественно, переврали цитаты, все перевернули», — уточнила источник угроз Захарова.

Ранее сообщалось, что дебаты между представителем МИД Марией Захаровой и блогером Алексеем Навальным не состоятся 1 мая в онлайн-формате. Об этом сообщил модератор дебатов, автор youtube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров.