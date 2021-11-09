09 ноября 2021

Девочка в Свердловской области утонула в колодце

© Служба новостей «URA.RU»
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Поисковые работы на месте обнаружения тела Насти Муравьевой. Тюмень, следственный комитет, ск, полицейское оцепление, следственная группа
Следователи проводят проверку инцидента с утонувшей девочкой Фото:

В Нижних Сергах (Свердловская область) девочка утонула в колодце, когда осталась без присмотра взрослых. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«Днем 8 ноября 2021 года трехлетняя девочка, оставленная без присмотра, во дворе одного из частных домов в городе Нижние Серги упала в яму с водой и погибла», — говорится в сообщении пресс-службы. Следователи проверяют обстоятельства инцидента.

Начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых рассказал URA.RU, что колодец, в котором утонула девочка, уже не использовался по назначению. «Искусственный источник воды пришел в негодность», — рассказал Горелых. Он подчеркнул, что яма из-под колодца частично осыпалась.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По факту происшествия идет расследование.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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