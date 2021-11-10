10 ноября 2021

Челябинский экс-силовик, обвиненный в изнасиловании, проиграл суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд назначил экс-силовику наказание в виде пяти лет колонии общего режима Фото:

Челябинский областной суд отказал в изменении наказания бывшему начальнику следственного отдела МО МВД России в Чебаркуле Рифу Биктимирову. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, экс-силовик осужден на пять лет за изнасилование и домогательство к подчиненным.

«Биктимиров, являясь начальником следственного отдела МО МВД России „Чебаркульский“, понуждал к половому сношению подчиненных ему следователей-женщин и вновь принимаемых на службу сотрудниц. При получении отказа кричал, создавал невыносимые условия работы, угрожал увеличением служебной нагрузки или увольнением. В отношении одной из подчиненных совершил изнасилование», — сообщили URA.RU в суде.

Приговор суда вступил в законную силу. Прокурор настаивал на ужесточении наказания. Сторона защиты, обжалуя приговор городского суда, просила оправдать Биктимирова в связи с непричастностью к преступлениям.

Биктимирова заподозрили в домогательствах к подчиненным летом 2019 года и возбудили в отношении него уголовное дело. Показания на него дали бывшие сотрудницы.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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