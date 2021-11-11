Пермский омбудсмен пошел против Генпрокуратуры

Павел Миков выступил против ликвидации признанного иноагентом «Мемориала» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков назвал антигосударственным действием требование Генпрокуратуры ликвидировать Международное общество «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом). Заявление омбудсмена опубликовано на его сайте.

«Ликвидация „Мемориала“ — это шаг к увеличению дистанции доверия гражданского общества и власти. К сожалению, сегодня мы наблюдаем давление властей на независимую правозащитную организацию, которое может спровоцировать разжигание социальной розни внутри страны», — говорится в нем.

По мнению Микова, необходимо «предотвратить гуманистическую катастрофу и скатывание во внутренний раскол, „холодную гражданскую войну“ между живущими поколениями, испытавшими потрясения разных социально-политических эпох». В заявлении омбудсмен апеллирует к Конституции РФ. «Согласно ей, президент имеет право потребовать от любого органа власти соблюдения гражданских прав, а в случае их попрания — восстановления в полном объеме», — пишет Миков.

11 ноября Генпрокуратура подала иск о ликвидации «Мемориала» из-за систематических нарушений законодательства об иностранных агентах. Правозащитники заявили, что законных оснований для ликвидации организации нет.