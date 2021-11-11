11 ноября 2021
10 ноября 2021

Пермский омбудсмен пошел против Генпрокуратуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, миков павел, законодательное собрание пермского края
Павел Миков выступил против ликвидации признанного иноагентом «Мемориала» Фото:

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков назвал антигосударственным действием требование Генпрокуратуры ликвидировать Международное общество «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом). Заявление омбудсмена опубликовано на его сайте.

«Ликвидация „Мемориала“ — это шаг к увеличению дистанции доверия гражданского общества и власти. К сожалению, сегодня мы наблюдаем давление властей на независимую правозащитную организацию, которое может спровоцировать разжигание социальной розни внутри страны», — говорится в нем.

По мнению Микова, необходимо «предотвратить гуманистическую катастрофу и скатывание во внутренний раскол, „холодную гражданскую войну“ между живущими поколениями, испытавшими потрясения разных социально-политических эпох». В заявлении омбудсмен апеллирует к Конституции РФ. «Согласно ей, президент имеет право потребовать от любого органа власти соблюдения гражданских прав, а в случае их попрания — восстановления в полном объеме», — пишет Миков.

11 ноября Генпрокуратура подала иск о ликвидации «Мемориала» из-за систематических нарушений законодательства об иностранных агентах. Правозащитники заявили, что законных оснований для ликвидации организации нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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