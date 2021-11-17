В Госдуме введут QR-коды для членов правительства РФ

Представители кабинета министров не смогут выступать в Госдуме РФ без QR-кода о вакцинации Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Государственной думе РФ введут обязательные QR-коды о вакцинации для всех посетителей. Система также распространяется на официальных представителей правительства России, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Если у официального представителя правительства, который выступает докладчиком от кабинета министров по законопроекту, QR-кода не будет, его не пустят в зал заседаний, и правительству будет предложено отправить в палату другого представителя. Надо начинать с себя. Дума имеет право принять такое решение, поскольку представители правительства являются госслужащими», — передает слова Володина «Интерфакс».

Ранее президент России Владимир Путин обсудил введение обязательных QR-кодов с главой группы «Аэрофлот» Михаилом Полубояриновым. Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что правительство определит свою позицию по законопроекту о QR-кодах с учетом мнения регионов, пишет RT.