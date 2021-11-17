В Госдуме введут QR-коды для членов правительства РФ

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Пленарное заседание Государственной Думы РФ. 27 февраля 2015г., госдума, заседание
Представители кабинета министров не смогут выступать в Госдуме РФ без QR-кода о вакцинации Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

В Государственной думе РФ введут обязательные QR-коды о вакцинации для всех посетителей. Система также распространяется на официальных представителей правительства России, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Если у официального представителя правительства, который выступает докладчиком от кабинета министров по законопроекту, QR-кода не будет, его не пустят в зал заседаний, и правительству будет предложено отправить в палату другого представителя. Надо начинать с себя. Дума имеет право принять такое решение, поскольку представители правительства являются госслужащими», — передает слова Володина «Интерфакс».

Ранее президент России Владимир Путин обсудил введение обязательных QR-кодов с главой группы «Аэрофлот» Михаилом Полубояриновым. Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что правительство определит свою позицию по законопроекту о QR-кодах с учетом мнения регионов, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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