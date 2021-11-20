Подростков двое суток разыскивают полиция и волонтеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае трое подростков сбежали из Краснокамского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом сообщил местный поисково-спасательный отряд. О местонахождении подростков ничего не известно уже двое суток.

«Внимание! Пермь! Краснокамск! Пропали дети: Арсений Федорович, 14 лет; Полина Федосеева, 17 лет; Никита Отинов, 17 лет», — сообщается в группе ПСО «Поиск пропавших детей — Пермь и ПК» в социальной сети «Вконтакте».

Подростки сбежали из центра помощи детям 19 ноября. Волонтеры попросили всех, кто видел детей, связаться с поисково-спасательным отрядом или с полицией. Они также опубликовали особые приметы пропавших. Так, Арсений Федорович был одет в куртку с капюшоном и джогеры черного цвета и темно-синие матерчатые кроссовки. На левой руке на одном из пальцев у него есть татуировка в виде креста. У мальчика карие глаза и прямые темно-русые волосы.

На Полине Федосеевой были черное пальто, синие джинсы, черная майка и темные кроссовки. У девочки голубые глаза и темные прямые волосы. На лице также есть веснушки.

Никита Отинов во время побега был одет в черную крутку с зелеными вставками, кофту серого цвета, черные спортивные штаны с белыми лампасами и черные кроссовки. У него есть татуировки на руках. На правой кисти — роза, на левой — рисунки в виде перстней. У Отинова голубые глаза и прямые светло-русые волосы.