Наталия Орейро вакцинировалась «Спутником V»

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Концерт Натальи Орейро. Екатеринбург, орейро наталья
Наталия Орейро предпочла российскую вакцину другим Фото:
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Коронавирус COVID-19

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, получившая гражданство России, вакцинировалась «Спутником V». Она отметила, что не намерена прививаться другим препаратом.

«[Вакцинировалась] двумя дозами „Спутника“. Очень хорошо!», — рассказала Наталия Орейро НТВ. Она отметила, что могла привиться любой вакциной, но предпочла именно российскую. Актриса заявила, что не собирается прививаться другой вакциной.

Наталье Орейро и ее сыну в октябре присвоили гражданство РФ. Ранее она поздравила россиян с праздником и отметила, что Россия для нее тоже родина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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