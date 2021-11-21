Наталия Орейро вакцинировалась «Спутником V»

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, получившая гражданство России, вакцинировалась «Спутником V». Она отметила, что не намерена прививаться другим препаратом.
«[Вакцинировалась] двумя дозами „Спутника“. Очень хорошо!», — рассказала Наталия Орейро НТВ. Она отметила, что могла привиться любой вакциной, но предпочла именно российскую. Актриса заявила, что не собирается прививаться другой вакциной.
Наталье Орейро и ее сыну в октябре присвоили гражданство РФ. Ранее она поздравила россиян с праздником и отметила, что Россия для нее тоже родина.
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