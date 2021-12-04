Экономисты призвали давать пособия только самым бедным россиянам. И увеличить их суммы до 30 тысяч

04 декабря 2021 в 09:06 Размер текста - 17 +

Бедные смогут тратить меньше своих денег на продукты Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021 Введение продуктовых карточек в России позволит поднять ВВП и улучшить жизнь не только бедных россиян, но и среднего класса. Вместо выплат по 10 тысяч рублей для разных категорий граждан, лучше давать пособия по 20-30 тысяч рублей бедным, это гораздо выгоднее для экономики страны. Таким мнением с URA.RU поделились доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Кульбака и главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. «Введение карточек — не означает нормирование товаров. Это просто поддержка малоимущих. Она позволит им часть дохода, который они тратили на продукты, пустить на потребительский рынок, на какие-то другие товары, тем самым поднимется их уровень жизни и повысится весь ВВП. Естественно, что это улучшит положение и среднего класса. Бедные в стране — это проблема всех слоев. Это низкий потребительский спрос и низкий ВВП», — сказал Николай Кульбака. Экономист Валерий Миронов согласился с тем, что введение карточек полезно. «У нас очевидное расслоение населения и есть смысл сосредоточиться на поддержке бедных семей. У них скорость потребления выше. Они не будут эти деньги накапливать. Если платить не всем по 10 тысяч рублей, а бедным по 20 тысяч или 30 тысяч рублей, это гораздо выгоднее для экономики страны. Потому, что это капля в кровеносную систему поддержки внутреннего спроса. И у них ниже склонность к потреблению импортных товаров. Нужно делать это в форме электронных сертификатов», — объяснил эксперт. Кальбака считает, что власти не вводят продуктовые карточки, потому, что они ассоциируются у населения с кризисом, будто ситуация становится хуже. «Нужно говорить, что это не карточки, а интернет-бонусы, которые приходят на телефон, и ты их тратишь на кассе. Это не карточки, которые ты достаешь на кассе и все видят, что ты бедный, и на тебя все смотрят с жалостью. Бонусы на определенные продовольственные товары должны бедным семьям выплачивать. Новые технологии помогают такие семьи вычленять», — заключил Миронов. 4 декабря 1932 в СССР запретили выдачу продовольственных карточек тунеядцам. Вновь их ввели только в 1941-м, с началом войны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Введение продуктовых карточек в России позволит поднять ВВП и улучшить жизнь не только бедных россиян, но и среднего класса. Вместо выплат по 10 тысяч рублей для разных категорий граждан, лучше давать пособия по 20-30 тысяч рублей бедным, это гораздо выгоднее для экономики страны. Таким мнением с URA.RU поделились доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Кульбака и главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. «Введение карточек — не означает нормирование товаров. Это просто поддержка малоимущих. Она позволит им часть дохода, который они тратили на продукты, пустить на потребительский рынок, на какие-то другие товары, тем самым поднимется их уровень жизни и повысится весь ВВП. Естественно, что это улучшит положение и среднего класса. Бедные в стране — это проблема всех слоев. Это низкий потребительский спрос и низкий ВВП», — сказал Николай Кульбака. Экономист Валерий Миронов согласился с тем, что введение карточек полезно. «У нас очевидное расслоение населения и есть смысл сосредоточиться на поддержке бедных семей. У них скорость потребления выше. Они не будут эти деньги накапливать. Если платить не всем по 10 тысяч рублей, а бедным по 20 тысяч или 30 тысяч рублей, это гораздо выгоднее для экономики страны. Потому, что это капля в кровеносную систему поддержки внутреннего спроса. И у них ниже склонность к потреблению импортных товаров. Нужно делать это в форме электронных сертификатов», — объяснил эксперт. Кальбака считает, что власти не вводят продуктовые карточки, потому, что они ассоциируются у населения с кризисом, будто ситуация становится хуже. «Нужно говорить, что это не карточки, а интернет-бонусы, которые приходят на телефон, и ты их тратишь на кассе. Это не карточки, которые ты достаешь на кассе и все видят, что ты бедный, и на тебя все смотрят с жалостью. Бонусы на определенные продовольственные товары должны бедным семьям выплачивать. Новые технологии помогают такие семьи вычленять», — заключил Миронов. 4 декабря 1932 в СССР запретили выдачу продовольственных карточек тунеядцам. Вновь их ввели только в 1941-м, с началом войны.