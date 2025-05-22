Т-банк стал основным владельцем «Точки»

Группа «Т-технологии» получила контроль в совладельце цифрового банка «Точка». Это следует из официального сообщения компании.
«Группа „Т-технологии“, куда входят Т-банк, брокер, страховая компания, сотовый оператор и другие сервисы, во втором квартале получила контрольную долю (50,01%) в МКООО „Каталитик пипл“ — эта структура сейчас владеет 64% в сервисе для предпринимателей АО „Точка“ (принадлежит банк „Точка“)», — пишут «Ведомости». «Т-технологии» получили возможность консолидировать «Каталитик пипл» в своей финансовой отчетности по МСФО.
Несмотря на изменения в структуре владения, «Точка» продолжит работу как самостоятельный бизнес под руководством действующей команды менеджеров. Как подчеркнули представители «Т-технологий», ни один из акционеров не имеет контрольного пакета акций банка, а операционный контроль остается у топ-менеджмента «Точки». Это подтверждает и CEO банка Андрей Завадских, отметивший, что с приходом нового инвестора позиции «Точки» на банковском рынке укрепятся.
Компании группы «Т» и «Точка» планируют продолжить совместную работу, в том числе по развитию современных кредитных сервисов для клиентов малого и среднего бизнеса. На базе «Каталитик пипл» «Т-технологии» и «Интеррос» намерены инвестировать в высокотехнологичные проекты. «Интеррос» отвечает за финансирование, а «Т-технологии» — за эффективное управление инвестициями и создание операционных синергий. Сумма вложений не раскрывается.
Банк «Точка» работает по собственной универсальной лицензии с 2023 года и специализируется на цифровых финансовых и нефинансовых сервисах для предпринимателей. С момента основания в 2015 году сервис развивался как финтех-платформа на базе различных кредитных организаций, включая банк «Открытие», и был создан командой бывшего «Банк24.ру».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.